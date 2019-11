O argumento dava um filme, mas Lage só quer realizar uma vitória

Será mais um momento para Bruno Lage encaixilhar na galeria das memórias. O treinador do Benfica reencontra, este sábado, Carlos Carvalhal, João Mário e o seu irmão Luís Nascimento, amigos com os quais trabalhou e um deles, Luís, seu irmão.

"Há um plano emocional que me liga à equipa técnica [do Rio Ave], mas de uma forma fria tenho de ver o jogo por aquilo que é o plano estratégico e tático. Temos de estar preocupados com o nível que o Rio Ave tem apresentado", afirma o treinador do Benfica.

Bruno Lage não vê que ele ou Carvalhal possam extrair alguma vantagem desta situação, porque "não é um jogo entre treinadores, mas entre o Benfica e o Rio Ave". "É um facto que temos um passado em comum.

"Quando cheguei ao Benfica, quando treinei os juvenis, estagiei com ele no Belenenses, no Vitória de Setúbal, depois trabalhei com ele no Dubai, e depois surgiu o convite para trabalhar com ele em Inglaterra. É um treinador pelo qual tenho admiração, somos amigos. João Mário é como um irmão e o outro adjunto [Luís Nascimento] é um irmão de sangue. Não há vantagem, porque o conhecimento que temos é de ver o treino e aqui são situações novas para cada um", considera.