Lage sem palavras para as palavras de Sérgio Conceição

Bruno Lage não quis comentar e disse não ter opinião sobre se Sérgio Conceição devia ser castigado pelo excesso de linguagem, após o jogo com o Marítimo. O treinador do FC Porto, ao que a Renascença apurou, não será castigado, mas poderá ser multado.

Sérgio excedeu-se na conferência de imprensa, após o empate na Madeira, quando falou daqueles que o iriam insultar nas redes sociais.

O treinador não poderá ser retirado do banco porque, à luz do regulamento de competições do futebol profissional, não visou nenhum outro agente, nem existe uma figura na lei onde possa ser aplicada esta situação. Ainda que esteja inscrita no mesmo regulamento uma norma que apela aos “deveres de correção e urbanidade dos intervenientes”.



Bruno Lage disse não ter opinião sobre o tema.