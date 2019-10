NASA apresenta a "Galáxia dos Horrores" para marcar o Halloween

A propósito do Halloween, a NASA deixa um convite para uma viagem assustadora pelo espaço através da "Galáxia dos Horrores".

A Agência Espacial norte-americana preparou uma programação especial para assinalar a data, que resultou de uma colaboração de cientistas e artistas. Foi produzida pelo Programa de Exploração de Exoplanetas da Nasa, localizada no JET, Laboratório de Propulsão a Jato, em Pasadena, Califórnia.

O vídeo no site na NASA vai levá-lo aos cantos mais sombrios do universo para lá do nosso sistema solar.