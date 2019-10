Sporting. “Equipa B estará de volta no próximo ano”

O Sporting esteve esta quinta-feira reunido com o presidente da Liga de Clubes. Na conversa entre Frederico Varandas e Pedro Proença esteve em cima da mesa a violência no futebol e o regresso da equipa B da equipa de Alvalade.

Segundo a Liga, os leões manifestaram preocupações quanto ao fenómeno da violência no futebol.

Varandas reafirma que “o futebol português não pode ser um território sem lei”. “O Sporting, como clube, não vai enfiar a cabeça na areia e fingir que nada se passa. Esperamos que outras instituições sigam o nosso caminho”.

Por outro lado, destacou Proença, a Liga “congratula-se com esta vontade expressa do Sporting em contar novamente com uma equipa B. Este é um sinal inequívoco da valorização que o jovem jogador português tem na equipa B e, por consequência, no caso do Sporting tinha na LigaPro”.

Já Frederico Varandas espera recuperar a segunda equipa na próxima época. “Recuperar a equipa B é essencial para o projeto da formação do Sporting. Após um ano de trabalho interno estamos prontos para relançar a equipa B. Destruir é fácil e rápido. Construir demora tempo e exige trabalho. A equipa B estará de volta no próximo ano”, referiu o líder leonino.