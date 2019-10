Mário Sérgio: "Jogadores começam a acreditar mais uns nos outros e nas ideias de Silas"

A confiança parece começar aos poucos a instalar-se no plantel do Sporting, fruto das recentes vitórias, com o Rosenborg para a Liga Europa e com o Vitória de Guimarães para o campeonato. Esse será um factor que entrará em campo, esta noite na Mata Real, no confronto com o Paços de Ferreira.

Em Bola Branca, Mário Sérgio, lateral que representou os dois emblemas, considera que os triunfos revelam um Sporting onde "os jogadores se sentem mais confiantes, mais à vontade e começam a acreditar mais uns nos outros e nas ideias do treinador".