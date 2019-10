Palavras de Sérgio Conceição não dão suspensão, mas podem dar multa

O treinador do FC Porto escapa a uma suspensão da Liga de clubes, apesar da linguagem utilizada esta quarta-feira, em pleno estádio dos Barreiros, após o empate com o Marítimo para o campeonato nacional.

De acordo com uma fonte jurídica contactada por Bola Branca, Sérgio Conceição não poderá ser retirado do banco porque, à luz do regulamento de competições do futebol profissional, não visou nenhum outro agente, nem existe uma figura na lei onde possa ser aplicada esta situação. Ainda que esteja inscrita no mesmo regulamento uma norma que apela aos “deveres de correção e urbanidade dos intervenientes”.



Em causa está o artigo 51 que no seu ponto 2 acrescenta que “dentro das instalações desportivas onde o encontro se realiza, todos os agentes desportivos deverão usar da maior correção e respeito para com o público, elementos das forças de segurança e representantes dos órgãos de comunicação social”.

Perante isto, segundo a mesma fonte, a Liga poderá abrir um processo contra o técnico dos dragões que, no entanto, não passará de uma multa.

Dentro das quatro linhas, Marítimo e FC Porto empataram a uma bola.