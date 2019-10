Guilherme Aguiar admite exagero de Sérgio Conceição

José Guilherme Aguiar admite exagero nas declarações de Sérgio Conceição após o empate do FC Porto na Madeira com o Marítimo (1-1). O treinador foi bastante duro no discurso e não se poupou no léxico utilizado. Palavras que deixam marcas e que habitualmente excedem aquilo que normalmente é considerado de bom tom. Em entrevista a Bola Branca, o antigo dirigente do FC Porto admite exagero por parte do técnico dos dragões. O antigo dirigente lembra que o técnico do FC Porto é impulsivo em contraste com outros, dando o exemplo de Bruno Lage.

"Admito que sim [sobre o exagero nas declarações de Sérgio Conceição no final do jogo]. Os treinadores, além dos seus conhecimentos técnico-táticos e da sua experiência na gestão da equipa, também são seres humanos. Cada um de nós tem os seus limites e o Sérgio Conceição não é alguém que tenha um feitio muito calmo, pacífico, apaziguador. Dou o exemplo do treinador do Benfica, que é diametralmente o oposto. Mas o Sérgio Conceição é assim. E, se a administração da SAD do FC Porto confia nele, ponto final", começa por dizer.



Apesar de considerar que Sérgio Conceição se excedeu, José Guilherme Aguiar compreende a atitude do técnico do FC Porto, porque também ele é critico da forma como o árbitro foi conivente com o anti-jogo do Marítimo.

"Percebo que o Sérgio Conceição estivesse irritado, porque vi quando se levantou imediatamente do banco [no final do jogo] e foi falar com o árbitro. E eu sou da mesma opinião: neste momento, os árbitros também têm que ser os defensores do jogo e o defensor do jogo não só marca as faltas técnicas que se lhe apresentam, como também não deixa que se verifique anti-jogo", explica.