"FC Porto andou a observar Carlos Vinícius no Real Massamá"

Alexandre Santos, antigo treinador do Real Massamá, revela, em entrevista a Bola Branca, que FC Porto e Benfica observaram Carlos Vinícius, atual avançado das águias, quando este ainda militava na II Liga, em 2017/18.

O jogador viria a assinar pelo Nápoles, que época seguinte o emprestou a Rio Ave e Mónaco. No início desta temporada transferiu-se do clube italiano para o Benfica, por 17 milhões de euros. A transferência para o clube italiano estava já praticamente fechada, o que impossibilitou o negócio com um dos grandes.

"O FC Porto andava a observá-lo. Lembro-me que, mais tarde, se soube que o Benfica estava interessado. Ele, inclusive, fez excelentes jogos contra o Benfica B. A verdade é que, nessa altura, eu tive conhecimento de que ele já estava com um projeto de transferência para um grande europeu e isso, no fundo, foi o que impediu que um grande português o conseguisse ir buscar", revela.



Vinícius leva seis golos em 10 jogos disputados pelo Benfica. Na última noite, frente ao Portimonense, foi titular pela primeira vez no campeonato e apontou dois golos. O ponta-de-lança brasileiro de 24 anos assinou contrato até 2024 e tem cláusula de rescisão fixada nos 100 milhões de euros.