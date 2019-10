​Ventura quer que Costa diga “se vai ou não aprovar a eutanásia em Portugal”

O único deputado do partido Chega André Ventura apela ao primeiro-ministro para que diga “se vai ou não aprovar a eutanásia em Portugal”.



Ventura discursava no Parlamento no segundo e último dia de debate do programa do Governo, um programa que, diz Ventura, representa “o maior ataque à democracia”.

Na quarta-feira, no primeiro dia de debate, o CDS perguntou a Costa qual seria a posição do PS sobre a despenalização da eutanásia, mas o primeiro-ministro não respondeu.

No tempo que lhe foi atribuído, André Ventura desfiou críticas ao programa agora apresentado considerando que este é “o Governo dos subsídio-dependentes” e que premeia “os que nada querem fazer”.