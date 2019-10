"PS não acredita nos portugueses", acusa deputado do Liberal

O único deputado eleito do Liberal, João Cotrim Figueiredo, acusa o PS de não acreditar nos portugueses.

"Este é um programa em que o PS não acredita nos portugueses, nem naquilo que eles são capazes", disse na intervenção que fez no Parlamento, no segundo dia de debate do programa do Governo.

Cotrim Figueiredo recuperou as críticas que já tinha feito ao programa apresentado pelo elenco governativo liderado por António Costa. "É um programa com as mesmas ideias que conduziram o país a duas décadas de estagnação", afirmou, acrescentando ainda que o PS só "sabe governar engordando a despesa".

Considerou ainda que o programa de Governo agora apresentado "empurra os melhores talentos para a imigração" e "afasta os cidadãos da política".

O deputado aproveitou a oportunidade para citar o líder do partido que na quarta-feira apresentou a sua demissão, Carlos Guimarães Pinto, dizendo que "quem gosta mesmo de pobres são os socialistas".