Programa do Governo tem mais palavras em comum com programa eleitoral do PSD

À exceção do programa do próprio Partido Socialista (PS), em termos textuais, o programa eleitoral do PSD é aquele que mais se aproxima do programa do Governo, que esta quinta-feira continua a ser debatido no Parlamento.



A Renascença recorreu a um algoritmo de processamento de linguagem natural e comparou o programa do Governo, cuja discussão parlamentar arrancou ontem, com os textos que os partidos apresentaram durante a campanha às legislativas. O algoritmo, que muitas vezes é utilizado para, por exemplo, tentar detetar autores de determinado texto com base em características textuais, não tem dúvidas: o verdadeiro “pai” do programa do Governo é o Partido Socialista.

Se essa conclusão não é surpreendente para nós, humanos, que sabemos quem venceu as eleições de dia 6 de outubro, não deixa de ser interessante verificar que partidos o algoritmo colocou mais próximos do programa do Governo.

Segundo este cálculo estatístico, que atribui uma nota de entre 0 e 1 à semelhança do “sintagma verbal” dos programas dos partidos, o texto mais parecido é o programa de Governo do PS (0.98), seguido do do PSD (0.90), Livre (0.86) e CDS-PP (0.82).

No pólo oposto - isto é, nos programas dos partidos que, a nível discursivo, mais longe estão do texto do PS - estão os textos apresentados pelo Chega (0.62), PEV (0.67), Iniciativa Liberal (0.77), PCP (0.8), Bloco de Esquerda (0.81) e PAN (0.82).