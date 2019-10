Livre questiona construção do aeroporto do Montijo

A deputada do partido Livre, Joacine Katar Moreira, questiona a construção de um novo aeroporto no Montijo.

No discurso feito no Parlamento, no segundo dia de debate do programa do Governo, a deputada aludiu ao parecer da Agência Portuguesa do Ambiente que, segundo a deputada, “não encontra nenhum elemento que a impeça o avanço do aeroporto do Montijo”.

“Urge então compreendermos como é que se pode avançar com este aeroporto numa época de emergência climática e em que medida é que isto é coerente com o objetivo de um pacto verde para a Europa”, questionou.

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) emitiu uma minuta favorável à criação da nova infraestrutura, que atesta da viabilidade ambiental desse projeto. Contudo, impôs um pacote de medidas de minimização e compensação ambiental ascende a 48 milhões de euros. Entre as principais preocupações ambientais estão a avifauna, ruído e mobilidade.