​“Elevador social está mais do que avariado em Portugal”, diz o PAN

A líder da bancada parlamentar do partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) considera que o “elevador social está mais do que avariado em Portugal”. A afirmação foi feita durante a intervenção no Parlamento, no segundo dia do debate do programa do Governo.



Inês Sousa Real definiu o combate às alterações climáticas como prioridade, lembrando que “não há planeta B, nem Portugal B” e por isso, garantiu, que o PAN tudo fará “para impedir poços de petróleo no nosso país".

A deputada do PAN criticou ainda o "desinvestimento na saúde" que tem sido feito por "sucessivos governos" e prometeu combater as desigualdades sociais.

Deixou ainda uma nota de disponibilidade para o diálogo. "O PAN reitera a sua vontade e disponibilidade para trabalhar com os partidos que compõem este hemiciclo, procurando encontrar pontes de convergência que contribuam para fazer avançar o país e a construção de uma sociedade mais justa, humana e sustentável", afirmou.