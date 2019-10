Corrupção, desigualdade, etnias. Populistas têm "forte potencial de crescimento em Portugal"

Roger Eatwell e Matthew Goodwin não são apenas conhecedores da política britânica, são uma verdadeira enciclopédia de política europeia, Portugal incluído. É por isso que são requisitados como comentadores de vários órgãos de comunicação social: Goodwin, por exemplo, escreve regularmente para o "New York Times" e para o “Financial Times” e na televisão já apareceu na Sky News a comer uma página de um dos seus livros, quando disse que os Trabalhistas não chegariam aos 38% nas eleições de 2017. Numa entrevista concedida em Lisboa, no âmbito do lançamento de “Populismo - A revolta contra a democracia liberal” (Edições Desassossego), admitem que o país é uma anomalia no panorama político europeu. Ainda.

Preveem no livro que o nacionalismo se vai tornar mais forte no futuro. Não é algo que vá desaparecer nos próximos anos, pois não?

Roger Eatwell (RE): A manchete é que os partidos nacionais-populistas vão tornar-se mais fortes com o passar dos anos, mas não dizemos que líderes ou partidos em específico vão crescer. Trump pode perder a próxima eleição, mas não é disso de que falamos; falamos sim de um conjunto de atitudes e valores na população e de como é que os partidos do poder os estão a adotar. Por exemplo, a [ex-primeira-ministra britânica] Theresa May e especialmente [o atual primeiro-ministro] Boris Johnson adotaram grande parte da retórica populista e estão a usá-la para fazer dispersar o apoio a Nigel Farage [eurodeputado, conhecido pelo apoio ao Brexit e por posições controversas] e ao Partido do Brexit [liderado por Farage e que venceu as últimas eleições para o Parlamento Europeu no Reino Unido].

Matthew Goodwin (MG): Acho que devemos pensar no nacional-populismo como tendo um impacto direto e indireto e o nosso ponto é que não devemos ficar obcecados com as percentagens que eles têm numa determinada eleição. Para além do exemplo de Nigel Farage podemos olhar para a Áustria, onde grande parte do centro-direita adotou as políticas e a linguagem do Partido da Liberdade da Áustria (FPÖ), e para países como a Holanda e Itália, onde também podemos ver partidos tradicionais a cooptar algumas ideias. Não estamos a dizer que os nacionais-populistas vão tomar conta do mundo, mas vão, muito provavelmente, manter-se como uma constante da paisagem política.

Portugal é uma exceção, quase dois terços do Parlamento são da esquerda e o próprio Presidente da República diz que a direita está em crise.

MG: Portugal é um caso excecional no sentido em que a esquerda está a ter um sucesso considerável, mas noutro sentido não é. Portugal é uma das várias democracias que era considerada imune ao nacional-populismo, ao lado de Espanha, Suécia, Alemanha, Irlanda e Reino Unido. No entanto, na última década, esta lei informal foi derrubada e vemos a Alternativa para a Alemanha (AfD) a emergir, o Partido de Independência (UKIP) e o Partido do Brexit no Reino Unido, os Democratas Suecos... Na Europa do Sul, há agora sinais de que partidos nacionais-populistas e a extrema-direita estão a ganhar força, num nível local e regional, mas que mostra como a paisagem política pode mudar rapidamente. Portugal está a chegar tarde a esta festa.