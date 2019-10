Estrada na Serra da Estrela é das mais bonitas do país, mas está cheia de buracos

Acompanha a lagoa do Vale do Rossim até às Penhas Douradas, em plena Serra da Estrela, e é uma das estradas mais bonitas do país. Mas, de tantos buracos, está quase intransitável.

Pertence ao concelho de Gouveia, mas o presidente da Câmara assegura que a responsabilidade da sua conservação é do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

“É uma estrada florestal que está sobe a alçada do ICNF”, revela Luís Tadeu em declarações à Renascença.