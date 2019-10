Mais más notícias para a Boeing. Dezenas de aviões parados devido a fissuras

Pelo menos 50 aviões da Boeing estão impedidos de voar devido ao aparecimento de fissuras junto à ligação da asa à fuselagem dos aparelhos.

O erro afeta apenas o modelo 737 NG e segundo um porta-voz apenas 5% dos aviões apresentam as fissuras, o que representa 50 aviões numa frota de mil em todo o mundo.

A notícia é um duro golpe para a empresa de aeronáutica que está ainda a recuperar depois de a sua reputação ter sido atingida pela queda de dois aviões 737 Max. A empresa acabou por reconhecer que os acidentes foram em parte devido a erros de software no fabrico do avião.

No caso do 737 NG a Boeing já disse que as fissuras não apresentam um risco imediato para o avião, mas que os aparelhos tinham sido retirados do ar por uma questão de segurança.