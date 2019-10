Ténis de Mesa. Sporting perde na Liga dos Campeões

O Sporting perdeu em Hennebont por 3-0 para a Liga dos Campeões de ténis de mesa.

Com esta derrota, os leões deixam de depender só de si para se apurarem para a próxima fase da prova.

O grupo D é comandado pelo Borussia Dusseldorf, da Alemanha, com oito pontos, seguido por Hennebont e Sporting, com seis, e quatro do Starr Croatia, da Croácia.

A equipa de Alvalade ainda recebe o Borussia e vai à Croácia.

TÉNIS DE MESA - Champions League

Grupo D - 4ª Jornada

STK Starr Croatia 0-3 Borussia Düsseldorf

Hennebont 3-0 Sporting

Cedric Nuytinck - Diogo Carvalho (11-6, 11-5, 11-7)

Sheng Peng Fan - Quadri Aruna (2-11, 11-5, 11-9, 11-8)

Samuel Walker - Guilherme Paulo (11-8, 11-8, 9-11, 11-2)

Classificação

1- Borussia Düsseldorf (12-2) 8 pontos

2- Hennebont (8-7) 6

3- Sporting (7-9) 6

4- STK Starr Croatia (3-12) 4

5ª Jornada 5 dez

Sporting - Borussia Düsseldorf

Hennebont - STK Starr Croatia

6ª Jornada 10 dez

Borussia Düsseldorf – Hennebont

STK Starr Croatia - Sporting