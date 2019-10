Frederico Silva vence longa maratona de três horas em Shenzhen

Frederico Silva está nos quartos de final do "challenger" de Shenzhen, na China, após vencer Chun Hsing Tseng, do Taiwan, numa longa partida de 3h08m.

O tenista português, 202º do "ranking", teve de suar muito para ultrapassar o 340º da hierarquia. O taiwanês conseguiu vencer o primeiro "set", por 7-6 (7-5), mas Frederico respondeu com duas vitórias, pelos parciais de 6-3 e 6-4.

Na próxima ronda, Frederico mede forças com o quinto cabeça-de-série do torneio, Jason Jung, atual 133º do "ranking".