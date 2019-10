Curry fratura a mão esquerda em jogo contra os Suns

Stephen Curry, base dos Golden State Warriors, partiu a mão, esta madrugada de quinta-feira, durante a partida contra os Phoenix Suns.

Mais uma péssima notícia para a equipa de Steve Kerr, que enfrentará uma temporada difícil, após a saída de vários elementos do plantel, como Kevin Durant, DeMarcus Cousins e Iguodala.

A estrela dos Warriors disputou um lance com Aron Baynes, que caiu em cima da mão do antigo "Most Valuable Player", que saiu imeadiatamente do "court" com muitas queixas. Mais tarde, os Warriors confirmaram a fratura, sem desvendar uma previsão do tempo de paragem.

Bob Myers, diretor de operações da equipa, disse que Curry será sujeito a mais exames esta quinta-feira para perceber se terá de ser operado ou se realizará tratamento conservador.

Os Warriors voltaram a perder, somando a terceira derrota em quatro jogos, em casa, contra os Suns, por 121-110.

Os resultados

Cleveland Cavaliers 117-111 Chicago Bulls

Orlando Magic 95-83 New York Knicks

Boston Celtics 116-105 Milwaukee Bucks

Brooklyn Nets 108-118 Indiana Pacers

Toronto Raptors 125-113 Detroit Pistons

Oklahoma City Thunder 99-102 Portland Trail Blazers

Washington Wizards 158-159 Houston Rockets

Sacramento Kings 111-118 Charlotte Hornets

Utah Jazz 110-96 Los Angeles Clippers