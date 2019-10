Lagarde chegou ao BCE e o lobo está à espreita

As taxas de juro da dívida baixaram de tal forma que estão hoje negativas. Os títulos de dívida tornaram-se assim negócios seguros, foram mudando de mãos a ponto de hoje estarem praticamente abrigados nos chamados institucionais prudentes. Isso é melhor? Ninguém sabe. A dívida nacional concentrada em bancos e fundos nacionais é sempre um pau de dois bicos: ficam excluídas as medidas radicais e não há mais negociação externa que nos valha. Na hora de ir ao fundo, a banca pode tornar-se até mais vulnerável. E a nossa, estando um bocadinho melhor, ainda tem debilidades.

Eram países demais e o Banco Central, embora não tivesse, nessa altura como agora, muitas armas disponíveis, fez crer que tinha, pelo menos, munições ilimitadas e de efeito imprevisível. Depois, juntou-lhes criatividade q. b. (acabou por acumular no respetivo balanço 4,7 biliões com a compra de novos títulos). Resumindo: mostrou que a ameaça era credível e os mais gananciosos bateram em retirada.

Será que Lagarde pode sequer ambicionar desafiá-los de novo? Ou a crise que espreita e se vem fazendo anunciar é muito mais do que rumores especulativos de agentes nervosos e desta vez o ciclo económico não se fará anunciar mais cairá sobre nós, inevitavelmente e com estrondo?

O que se pode desejar à senhora Lagarde, agora que vai começar o seu trabalho à frente do BCE? Sorte. Muita sorte. Draghi sai com uma aura com a qual vai ser muito difícil competir. Provou que, afinal, a palavra de honra ainda serve no mundo atual para fazer face até aos poderes mais obscuros e irracionais, que vezes demais parecem dominar os chamados “mercados”.

Apesar de algum sucesso, os objetivos do BCE estão longe de estar cumpridos: o crescimento médio pouco supera 1%, ou seja, pouco ultrapassa a quase estagnação, e a inflação (espécie de sal do crescimento) não consegue atingir os 2% considerados como limite ideal.

Draghi despediu-se do cargo ao fim de oito anos sem nunca ter subido taxas de juro e fazendo mais um apelo aos líderes dos países do Euro, reclamando aos que tivessem excedentes comerciais que não os deixassem aumentar (Alemanha incluída) e a todos os restantes, que não agissem com excesso de zelo no cumprimento das metas do défice. É fundamental que os Orçamentos “também façam a sua parte para promover o crescimento”.

Neste ponto a senhora Lagarde, que já reconheceu os erros da receita austeritária do FMI, não deixará de subscrever as palavras do antecessor. Ela saberá como ninguém que a velha receita agrava mais a doença do que promove a cura.

Mas, nos últimos anos, o mundo voltou a mudar: sem nada onde investir com rentabilidade minimamente atrativa, as poupanças também se reduziram. O imobiliário voltou a ser investimento de refúgio e as várias “bolhas” começam a espreitar de novo. Em Portugal, a par do Turismo que nos trouxe crescimento, surgiu o imobiliário, desta vez disfarçado de reabilitação urbana.

Picar as bolhas, puxando o tapete aos novos especuladores, não dá normalmente bom resultado. Resta esperar. Os défices externos não deixaram de ameaçar países como Portugal, embora o crescimento tenha regressado a níveis que, noutro tempo, seriam considerados “miseráveis” e de quase estagnação. Além disso há fenómenos novos a que não estávamos habituados. Por exemplo; o emprego cresce, quando antes só acima dos 2% o desemprego começava a cair. E, no entanto, uma das poucas certezas é de que esse novo emprego vai enfrentar, não tarda, o efeito devastador do choque tecnológico em curso.

Além das vulnerabilidades inerentes ao envelhecimento súbito de todo o continente europeu (Portugal aqui será mesmo campeão), a somar ao que já se antevia noutros espaços, a tensão geopolítica torna o curto prazo mais imprevisível do que nunca.

Cowboys de regresso

Os Estados Unidos vivem o momento mais louco da sua politica externa marcada pelo fascínio aparente pelo antigo inimigo russo, o “marialvismo” arriscado face a poderes autoritários como o norte-coreano, o desafio permanente ao imprevisível Irão, a provocação temerária ao gigante chinês. Uma política embrulhada num misto de amor-ódio, e pela alteração ostensiva em matéria de apoio à Europa, à mistura com uma espécie de desprezo face à velha Nato e a sensata ONU.

Tudo a somar às alianças espúrias com países como o Brasil e a quase indiferença perante uma América Latina e Central totalmente desestabilizada. O Chile, a Venezuela, a Colômbia, ou a Bolívia não estão apenas na miséria - estão à beira de se transformarem em Estados falhados. Perante tudo isto não há réstia de humanismo ou compaixão no discurso dos novos “cowboys”. A retirada do tapete aos curdos ou as declarações sobre as circunstâncias da morte do líder do autoproclamado Estado Islâmico parecem simplesmente “insensatas”. Todavia, contra tudo e todos, Trump soma e segue e parece estranhamente “inspirador” de uma direita populista de extremos, ora libertários, ora ultraconservadores, mas sempre nacional-proteccionistas. Contra a livre circulação de pessoas e mercadorias, mas escandalosamente “devota-dependente” da livre circulação de capitais.

Há uma guerra comercial em aberto com a China. Os preços do petróleo tornaram-se uma incógnita absoluta. Podem subir de um minuto para o outro, ou cair a pique e levar à desestabilização total dos produtores. Há eixos de transporte essencial de energia sujeitos às novas ameaças, numa espécie de guerra contra uma pirataria desorganizada.