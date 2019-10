Vítor Oliveira admite sair do Gil Vicente

O treinador do Gil Vicente admite deixar o clube após uma reunião com a direção do clube.

Na sala de imprensa, Vítor Oliveira referiu que “amanhã [quinta-feira] vou discutir com o presidente a continuidade à frente do Gil Vicente”.

O técnico gilista deixou críticas à arbitragem na partida com o Famalicão.

O resultado “está deturpado com erros grosseiros. No lance que dá o canto do primeiro golo, há um pontapé na cara do Fernando e não marcou falta. Depois temos um penálti que é perfeitamente evidente. Quem não consegue ver aquele penalti não pode apitar. Não podemos ter medo das palavras”.

O veterano treinador acrescentou que “andamos sempre à procura da verdade desportiva e falseamos sistematicamente e não é só com o Gil Vicente. Eu acredito que seja incompetência. Nunca sacudi água do capote, ando aqui há muitos anos. Não posso aceitar que o Gil Vicente, que é um clube de bem, não seja respeitado por todos os agentes desportivos deste país.”

“O futebol português precisava de uma limpeza grande e que as pessoas assumam as responsabilidades. Fui expulso porque me excedi verbalmente, mas isso não tem influência na verdade desportiva. Já as decisões do VAR custam pontos aos clubes e muitas vezes valem descidas”, acrescentou.

Vítor Oliveira deixou, no entanto, uma palavra ao Famalicão. “Fez dois golos e venceu. Não há vitórias injustas no futebol. Nós só temos de nos penalizar pela falta de eficácia”.

O Famalicão venceu 2-1 o Gil Vicente.