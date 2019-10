Rui Costa apita o Paços de Ferreira-Sporting

Rui Costa foi o árbitro nomeado pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para ajuizar o Paços de Ferreira-Sporting.

O árbitro de 43 anos da AF Porto será assistido por Tiago Costa e João Bessa Silva, com Fábio Melo a desempenhar o papel de quarto árbitro. Na Cidade do Futebol, no papel de videoárbitro, estará Carlos Xistra, auxiliado na função por Jorge Cruz.

Antes, o Santa Clara-Vitória de Setúbal é apitado por Iancu Vasilica, assistido por Álvaro Mesquita, Tiago Mota e David Silva, o último como quarto árbitro. Luís Ferreira é o VAR.

A jornada encerra com um Boavista-Sporting de Braga, que terá arbitragem de Tiago Martins. Pedro Mota, Hugo Ribeiro e Dinis Gorjão (quarto árbitro) serão os assistentes, enquanto que o videoárbitro será Vasco Santos.

O Paços de Ferreia-Sporting, no Estádio Capital do Móvel, arranca às 19h45 e terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.