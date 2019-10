Federação revela datas do Vizela-Benfica e FC Porto-Vitória de Setúbal

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou, esta quinta-feira, as datas e horários dos jogos com transmissão televisiva.

O Vizela recebe o Benfica no sábado, dia 23 de novembro, às 20h45. Já o FC Porto mede forças com o Vitória de Setúbal, no Estádio do Dragão, no domingo, dia 24, às 17h30.

O Sporting de Braga-Gil Vicente joga-se também no sábado, às 18h30, enquanto que o Desportivo de Chaves-Belenenses SAD está marcado para domingo, às 20h00.

O Sporting está já fora da prova, depois de ter sido eliminado na terceira eliminatória pelo Alverca.

Moreirense-Mafra, Académico de Viseu-Feirense, Famalicão-Académica, Espinho-Arouca, Sintra Football-Marinhense, Rio Ave-Alverca, Paços de Ferreira-Sanjoanense, Sertanense-Farense, Pedras Salgadas-Canelas 2010, Varzim-Loures, Anadia-Beira-Mar e Leixões-Santa Clara ainda não têm data definida.

O Vizela-Benfica e o FC Porto-Sporting terão relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.