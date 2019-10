Delfim perspetiva temporada do Boavista. "Regresso à europa seria extraordinário"

Marca poucos golos, sofre ainda menos, e não perde. Está assim o Boavista versão 2019/2020, na segunda época com Lito Vidigal. Os axadrezados recebem esta quinta-feira o Sporting de Braga, para a jornada 9, na condição de única equipa imbatível no campeonato.

O antigo médio Delfim, formado no Boavista, aplaude, em declarações a Bola Branca, a boa temporada da equipa.

“Vejo com satisfação. É um clube que sofreu nos últimos anos e que tenta cimentar a sua posição na I Liga, de forma a não mais ter dissabores como o que teve num passado recente. Tem uma equipa à imagem do seu treinador, aguerrida e que luta por um objetivo conjunto, em que as individualidades não se diferenciam e há um coletivo coeso. Há que ter atenção com esta equipa. O Braga terá muitas dificuldades em vencer o Boavista”, adverte.

Confrontado com a possibilidade de o Boavista reentrar na luta pela europa, Delfim confessa que tal “seria extraordinário para o futebol nacional”.

Apesar de não perder, o Boavista não vence no campeonato desde agosto, quando bateu, no dia 30, o Belenenses, por 1-0. Desde então, soma quatro empates consecutivos, contra o Sporting, Gil Vicente, Tondela e Moreirense, e foi eliminado da Taça de Portugal contra o Desportivo de Chaves, da II Liga. As exibições não convenceram os adeptos, que têm mostrado descontentamento nas bancadas.

A equipa portuense entra em campo no sétimo lugar, à condição, com 12 pontos. Uma vitória pode catapultar o clube para os lugares europeus. O jogo no Estádio do Bessa está marcado para esta quinta-feira, às 20h15.