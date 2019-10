Benfica em alta rotação

A vitória do Benfica, por 4-0, em casa, contra o Portimonense, é o grande destaque das manchetes dos jornais desportivos desta quinta-feira.

"Alta rotação", escreve o "Record"; "Na frente", diz "A Bola"; e "Revolução", aponta "O Jogo".

O empate do FC Porto é também destaque nas manchetes dos jornais. "Atolados na Madeira", diz "O Jogo". O regresso às vitórias do Famalicão, em casa, contra o GIl Vicente, as declarações de Silas na antevisão do Paços de Ferreira-Sporting e o golo de Cristiano Ronaldo no último minuto são os outros destaques das manchetes.