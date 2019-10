Toronto FC elimina campeões em título e marca presença na final da MLS

O Toronto FC venceu, esta quinta-feira, em casa do Atlanta United, por 2-1, e garantiu presença na final da MLS. No final da partida, a equipa levantou o troféu relativo à conferência este.

A equipa do Canadá foi até ao terreno do campeões em título vencer para regressar à final do campeonato norte-americano. A equipa de Frank de Boer começou a vencer, com golo de Gressel, aos 4 minutos, e poderia estar a vencer aos 11, se Jozef Martínez não falhasse a grande oportunidade que cobrou.

Os Toronto igualaram pouco depois, aos 14 minutos, por Benezet, e DeLeon marcou o golo da vitória, aos 78 minutos.

Na final, os Toronto FC voltam a encontrar os Seattle Sounders pela terceira vez em quatro anos. Em 2016, os Toronto FC sagraram-se campeões nos penáltis, voltaram a conquistar o troféu no ano seguinte, com uma vitória por 2-0. Na última época, o título foi para o Atlanta United, que venceu os Portland Timbers.