Sucesso de Jorge Jesus "coloca muita coisa em causa" no Brasil

Pedro Correia, coordenador técnico do Grémio Anápolis, explica, em entrevista a Bola Branca, as tentativas de desvalorização, no Brasil, da dimensão do feito de Jorge Jesus ao comando do Flamengo.

"Inicialmente, toda a gente estava muito cética. Neste momento, toda a gente está rendida, mas já começam a tentar a valorizar o trabalho dos jogadores em detrimento do trabalho do treinador. Isto porque coloca em causa muita coisa", esclarece o técnico português.

Pedro Correia acredita que o que está a acontecer é "muito bom" para o futebol brasileiro e "excelente" para o futebol e o treinador portugueses. O feito de Jorge Jesus, garante, "é de uma dimensão muito grande":

"Conseguir, ao mesmo tempo, estar em primeiro classificado do campeonato brasileiro e ir a uma final da Libertadores. No Brasil, isso tinha-se como algo de muito difícil ou impossível, porque tinha de haver uma gestão de equipa. Ou se escolhia uma competição ou se escolhia a outra e ele está a conseguir estar na liderança das duas."