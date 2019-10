Derby County demite o capitão após acidente de carro

Richard Keogh foi demitido pelo Derby County, que rescindiu o contrato com o defesa-central, um dos capitães de equipa, após o irlandês ter sofrido um acidente de carro que o impedirá de competir durante um ano.

O capitão de 33 anos sofreu uma grave lesão nos ligamentos do joelho após um acidente de carro, durante a madrugada do dia 24 de setembro, na sequência de uma saída à noite com vários colegas de equipas. Keogh foi operado e apenas poderá voltar a jogar dentro de 12 a 14 meses.

O contrato do defesa termina em junho do próximo ano, antes da data prevista para o seu regresso. De acordo com o "The Guardian", o clube terá oferecido a possibilidade do jogador ficar no clube até ao final do contrato, mas apenas se aceitasse uma acentuada redução salarial às 24 mil libras semanais que o jornal britânico afirma que o jogador auferia.

O jogador terá recusado a proposta do Derby, que terá rescindido contrato unilateralmente. Keogh já terá dado indicação aos seus advogados e ao sindicato de jogadores para tomar medidas.

A decisão da direção em demitir o capitão de equipa enfureceu uma franja dos adeptos. Keogh estava no clube desde 2012 e foi titular em 316 dos 330 jogos do clube no campeonato desde então.