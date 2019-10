A seleção da Argentina convocou quatro jogadores que atuam em Portugal.

Lionel Scaloni chamou Marchesín e Saravia, do FC Porto, Acuña, do Sporting, e Nehuén Pérez, que está no Famalicão.

A Argentina vai fazer dois jogos particulares, contra Brasil e Uruguai.

Nehuén Pérez, emprestado pelo Atlético de Madrid ao Famalicão, vai fazer a estreia na seleção A depois de ter feito percurso nas camadas jovens.