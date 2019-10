Aeroporto da Portela "vai continuar a ser o grande aeroporto de Portugal"

“É um processo que tem pernas para andar, mas é preciso trabalho” e deverá ainda suscitar muito “debate, participação e contestação, mas tudo isso é normal”.

É assim que Fernando Medina reage à notícia de que a Agência Portuguesa do Ambiente tomou uma decisão "favorável condicionada" à viabilização do projeto do aeroporto no Montijo.

João Taborda da Gama entende as recomendações apontadas, mas alerta para o facto de o aeroporto Humberto Delgado, na Portela, ainda ser o que tem mais passageiros.

“É preciso continuar a debater o aeroporto da Portela: quais são as acessibilidades, porque é que a linha do Metro não liga a Entrecampos, como é que vão ser acomodados mais 10 ou 20 ou 30 milhões de passageiros, vamos continuar a ter voos noturnos ou não, a questão do ruído, tudo tem de ser discutido, porque esse aeroporto é que vai continuar a ser o grande aeroporto de Portugal”, sublinha o comentador.

Fernando Medina considera que a nova decisão relativa ao Montijo irá abrir novo debate sobre o aeroporto na Portela.