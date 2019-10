Sem mais espaço, Web Summit recusou 15 mil startups

O acordo assinado no ano passado entre a Web Summit, o Governo português e a Câmara Municipal de Lisboa previa a ampliação da FIL já para este ano, mas nada foi feito. Contudo, o CEO da conferência desdramatiza.

Em entrevista à Renascença, Paddy Cosgrave reconhece que teve de recusar a participação de 15 mil startups este ano por causa da falta de espaço. “Tentámos equilibrar a balança, não podemos aceitar todas, aceitámos algumas, mas acho que funciona.”

Apesar de as obras não terem avançado, Cosgrave garante que este ano vai haver mais área de exposição. “Nós temos muito mais espaço, quando as pessoas chegarem vão ver. Há uma tenda com mais de 22 mil metros quadrados. As pessoas vão ficar surpreendidas com as soluções criativas que encontrámos.”



Para financiar esta alternativa, a Câmara de Lisboa teve de pagar 4,7 milhões de euros, que Fernando Medina garantiu virem exclusivamente da taxa turística.