Carlos Vinícius está "mais perto" de assumir a titularidade no Benfica

Carlos Vinícius deu um grande passo para garantir a titularidade no Benfica com os dois golos apontados ao Portimonense. A opinião é de Alexandre Sandros, que treinou o brasileiro no Real Massamá. Em declarações a Bola Branca, o técnico recorda que Lage gosta de variar a dupla de avançados, mas elogia a exibição de Vinícius.

"Se ele responder cada vez mais com golos, poderá, eventualmente, ganhar essa titularidade. Mas o Bruno Lage tem mostrado que vai introduzindo as duplas de avançados que melhor se ajustam aos momentos, ao adversário e à necessidade ou estratégia da equipa para os jogos. No entanto, o Carlos Vinícius tem vindo a responder de uma forma que é positiva para Bruno Lage e fica, naturalmente, mais perto de ter a confiança do treinador para iniciar um jogo, como foi o caso do último", diz.



Vinícius soma seis golos em 290 minutos de utilização no Benfica. No plano das estatísticas, marca um golo a cada 48 minutos e tem uma produção de golos muito superior aos outros avançados do plantel, Seferovic e Raúl de Tomás e "bisou", na última noite, contra o Portimonense.



Vingar no Benfica... antes de voltar ao estrangeiro



Para o treinador Alexandre Santos, que foi adjunto de José Peseiro em clubes como FC Porto e Sporting de Braga, entre outros, Carlos Vinícius, se continuar com esta veia goleadora, vai voltar a ter grandes clubes europeus a chamar por ele.



"Dentro de seis meses ou um ano, em vez de seis golos, poderá ter 20. Se tiver e, se isso acontecer com alguns deles a serem marcados na Liga dos Campeões, é inevitável que alguns grandes europeus comecem a chamar por ele e que ele, naturalmente, possa ter esse caminho traçado. Mas eu diria que o Vinícius está a procurar afirmar-se no Benfica, que com certeza lhe dá tudo o que ele pretende para os próximos tempos. Não falei com ele, mas tenho quase a certeza que ele só se preocupa em singrar no futebol português", concluiu.