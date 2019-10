Carlos Vinícius ainda tem muito mais para mostrar no Benfica

Carlos Vinícius vai crescer e marcar mais golos pelo Benfica. A garantia é de Pedro Correia, coordenador técnico do Grémio Anápolis, que cedeu Vinícius ao Real Massamá, primeiro clube do avançado em Portugal.

O ponta-de-lança brasileiro, de 24 anos, é o jogador do momento na Luz. Soma quatro golos em apenas 139 minutos no campeonato e seis em todas as competições. Em entrevista a Bola Branca, o português Pedro Correia antevê um futuro ainda melhor para Carlos Vinícius:

"Ele tem objetivos muito elevados e está a atingi-los. Era expectável que tivesse este rendimento. Às vezes, não basta só trabalhar muito, é preciso ter outro tipo de capacidades, mas eles tem-nas. Tem-nas e tem-nas revelado e acredito que, com esta adaptação ao futebol de alto rendimento e de alta competição, com mais uns meses, vamos ver um Carlos ainda melhor e a comprovar o porquê de o terem ido buscar."



A mudança que levou o "bombardeiro" do Benfica a outros voos



O técnico português fala de um Carlos Vinícius que melhorou no Grémio Anápolis, mas que começou por ser um "anti-avançado" - e que precisou de dar passos à frente no terreno para conquistar a titularidade.



"Ele nem gostava muito dessa posição [ponta-de-lança], porque não tinha tantas vezes a bola. Ele gosta de ter bola e de ser o centro de jogo nos momentos ofensivos. No meio-campo, sentia-se mais útil para poder jogar e, dado o perfil físico diferenciador nos meios-campos brasileiros, ele gostava de se sentir aí. Entretanto, estava cá também o António Teixeira [empresário português que geria o Grémio Anápolis] e falámos da possível mudança [de Vinícius para avançado]", conta.

Pedro Correia e António Teixeira sugeriram à equipa técnica que, num jogo amigável, fizesse a experiência de colocar Carlos Vinícius na posição de avançado num jogo amigável. Melhor não podia ter corrido:

"No primeiro tempo, marcou dois golos, jogou e fez jogar, mostrou-se e nem necessitou de jogar todo o jogo. A seguir, passou a ser titular."