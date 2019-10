Benfica homenageou “pai” do novo estádio da Luz

O Benfica homenageou Mário Dias, antigo vice-presidente e responsável pela construção do novo estádio da Luz, durante a celebração do 16.º aniversário do recinto.

O presidente dos encarnados ofereceu a Mário Dias uma réplica da Luz e uma salva de prata.

Durante a cerimónia, Luís Filipe Vieira recordou avanços e recuos antes do início da obra. “Foram feitas contas e mais contas nas toalhas de papel do restaurante. Chegámos à conclusão que seria viável. Reunimo-nos depois com João Soares, que acabou por ser a primeira pedra na construção do Estádio da Luz, ao dar-nos sempre uma mensagem positiva".

Vieira reconheceu que se não fosse Mário Dias não haveria novo estádio.

Emocionado, Mário Dias agradeceu a homenagem. "Quando era miúdo, acompanhado por outros miúdos, entrei muitas vezes no antigo Estádio da Luz graças aos sócios. Não tinha dinheiro para pagar o bilhete e eles deixavam-me entrar", referiu.