Leões "à solta" no Reino Unido alertam para o Brexit

"Primeiramente, sou britânico e tenho muito orgulho no meu país, mas tendo vivido durante três anos de debates agressivos, divisivos e destrutivos senti-me obrigado, enquanto artista, a demonstrar o meu desespero com a situação em que nos encontramos e a criar um monumento a um dos eventos mais antipatrióticos que a Grã-Bretanha já viu." É assim que o escultor e criador britânico Jason deCaires Taylor apresenta o seu novo projeto "The Pride of Brexit".