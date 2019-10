Silas admite regresso de emprestados em janeiro

Jorge Silas admite que o Sporting pode fazer regressar alguns jogadores que estão atualmente emprestados. O treinador foi questionado em concreto sobre o defesa Ivanildo Fernandes e os médios Daniel Bragança e Francisco Geraldes.

"É muito provável que esteja a analisar e pense nos que falou. Gosto muito deles, conheço-os bem. Alguns até defrontei como jogador ainda. Têm potencial para nos poder ajudar, para além da ambição de representar o Sporting. Estamos a ver a evolução deles e não está de parte que possam voltar, porque são nossos e têm valor", disse.

Ivanildo soma apenas quatro jogos no Trabzonspor, da Turquia. Daniel Bragança foi eleito o melhor jogador do mês de setembro da II Liga e leva três golos em oito jogos disputados pelo Estoril. Já Francisco Geraldes leva seis partidas disputadas no AEK de Atenas.