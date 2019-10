Silas aconselha Sporting a reconstituir equipa B

Jorge Silas aconselha o Sporting a reconstituir a equipa B como forma de projetar jovens formados no clube para a formação principal. Questionado sobre a futura subida de mais jovens da equipa sub-23, o técnico destacou o impacto da ausência de uma equipa B, extinta no final de 2017/18 pela direção de Bruno de Carvalho.

"Acho que a equipa B nunca deveria ter acabado. O Campeonato de Portugal e a II Liga são muito competitivas e é de qualidade intermédia entre a Liga Revelação e a I Liga. Permite aos jovens evoluir e é uma pena que não exista. Acho que é um passo importante para o Sporting, que deve pensar nele, para termos mais Rodrigos, Pedros Mendes e Matheus", disse, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo contra o Paços de Ferreira.

De resto, Tomaz Morais, responsável pelo Departamento de Formação e Liderança do Sporting, revelou, em junho, na I Conferência Bola Branca, que o clube voltará a ter equipa B a curto-prazo.



"Estamos a acabar o plano estratégico e uma das linhas de curto prazo é restabelecer a equipa B. A equipa B é fundamental na perspetiva atual. Não a devíamos ter largado. É uma ferramenta estratégica", disse.

Marítimo como exemplo



Silas deixou ainda o elogio ao Marítimo, a "única equipa que sempre teve equipa B" e que mais tira proveito da equipa secundária.

"É um tema que tem sido pensado antes de eu chegar. Nunca deveria ter acabado. Acho que só há uma equipa que sempre teve, que vou o Marítimo. Nunca acabou com ela desde que me lembro que existem as equipas B. Já tirou proveito disso com jogadores e treinadores. É notório que os clubes que têm três equipas, as equipas principais tiram muito proveito".