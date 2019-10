Ristovski, Neto e Camacho convocados para a Mata Real

Há três grandes novidades na convocatória do Sporting para a visita ao Paços de Ferreira, a contar para a nona jornada do campeonato.

Stefan Ristovski, que está apto após paragem por lesão, pode fazer o primeiro jogo pelo Sporting, esta época. Também Luís Neto e Rafael Camacho entram na lista de 19 jogadores, assim como o guarda-redes Diogo Sousa, da equipa de sub-23.

Saem da lista Valentin Rosier, que ainda não está pronto para jogar, após lesão, Gonzalo Plata e Rodrigo Fernandes. Wendel, que está sob a alçada disciplinar do clube, continua sem ser chamado.

O Paços de Ferreira-Sporting tem início às 19h45 de quinta-feira, no Estádio Capital do Móvel. Encontro com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Lista de convocados do Sporting



Guarda-redes: Renan Ribeiro, Luís Maximiano, Diogo Sousa;

Defesas: Tiago Ilori, Coates, Ristovski, Luís Neto, Acuña, Mathieu, Borja;

Médios: Eduardo, Bruno Fernandes, Miguel Luís, Doumbia;

Avançados: Rafael Camacho, Vietto, Jesé, Bolasie e Luiz Phellype.