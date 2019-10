Pepa quer aproveitar as fragilidades que encontrou no Sporting

Pepa, treinador do Paços de Ferreira, quer vencer o Sporting, em casa, e já identificou os pontos mais fracos da equipa de Jorge Silas.

"Encaramos todos os jogos com um grande rigor e este não foge à regra. Mesmo no último jogo ficámos satisfeitos com a prestação, não com o resultado. Já identificamos os pontos fortes e fracos do adversário, que os tem. Não há equipas invencíveis. O Sporting tem estado a crescer, mas o nosso objetivo é só e é ganhar o jogo", disse, em declarações em conferência de imprensa.

O técnico leva sete jogos disputados nos castores, depois de ter substituído Filipe Rocha no cargo. Pepa sente a equipa a crescer e elogia o envolvimento de todos que trabalham no clube.

"Tudo precisa de tempo. Até chegarmos aqui há um caminho diário que nos dá um gosto enorme trabalhar com esta gente dedicada que sente muito o clube. Sinto a equipa a crescer com o que temos trabalhado. Quando as coisas funcionam a nível individual, depois o coletivo dá nas vistas e surgem resultados. A equipa está num bom caminho", diz.

Liverpool, City e a definição de "jogar bem e mal"

Pepa utilizou o exemplo dos dois principais candidatos ao título inglês para falar sobre as diferentes estratégias de jogo.

"Cai-se no engodo de falar que jogar bem é um tipo de estratégia e jogar mal é outra. Joga-se bem com as ideias e ferramentas que se tem e às vezes tem-se perdido o respeito por colegas e instituições. O Manchester City joga muito apoiado, mas às vezes o Ederson manda cada 'cacau' na bola que isola o avançado. O Liverpool já joga na profundidade, se fosse o Paços diziam que era pontapé na frente", explica.

O Paços de Ferreira recebe o Sporting, esta quinta-feira, às 19h45, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.