Pepa defende Silas. "A competência não está num papel"

Pepa, treinador do Paços de Ferreira, comentou a polémica entre a Associação Nacional de Treinadores de Futebol e Jorge Silas, sobre a falta do quarto nível, as habilitações exigidas para ser treinador principal de um clube. O técnico também não teve as habilitações durante as passagens pelo Moreirense e Tondela.

"Quando foi convidado para treinar o Belenenses, ia dizer para ligarem só daqui a cinco ou dez anos? A ANTF diz que o médico não exerce sem curso, mas cada caso é um caso. Passei por isso na pele, senti -me perseguido também, mas nunca deixei de fazer o que tinha a fazer. A competência não está num papel. Fala-se mais agora porque o Sporting tem mais mediatismo. Se tem nível 1, 2 ou 3 não interessa. Nível como pessoa e treinador tem. Habilitações vai ter, o resto é 'peanuts'", disse, em conferência de imprensa.

O treinador dos castores aproveitou para destacar o percurso pouco habitual de sucesso de Silas e deseja sorte para a carreira.

"Keizer era bom treinar e o Silas é bom também. Não é normal chegar a um grande tão rapidamente, mas as oportunidades aparecem e agarram-se. Desejo tudo de bom menos neste jogo", dioz.

A polémica estalou entre a Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF), depois do seu presidente, José Pereira, ter criticado, em entrevista à Renascença, a contratação de Silas, um treinador que não tem as habilitações exigidas pela Liga. O Sporting reagiu e classificou as declarações como "ridículas e inaceitáveis".