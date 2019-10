"A nossa prioridade é a consistência defensiva", diz Silas

Jorge Silas, treinador do Sporting, reconhece que a consistência defensiva é a principal prioridade da equipa técnica. O técnico leonino compara a quantidade de golos sofridos com os dos rivais para justificar a afirmação.

"Desde que chegámos que a prioridade é defensiva. Precisamos de estabilidade a equipa nesse sentido, porque os golos pesavam muito. Temos 10 golos sofridos, o que é muito para uma equipa que quer lutar pelo título. Os dois primeiros sofreram três e quatro golos. Ainda não chegámos ao primeiro terço do campeonato e já sofremos 10, é demasiado", começa por dizer.

Do próximo adversário, o Paços de Ferreira, Silas não espera facilidades contra uma equipa que quer escapar aos últimos lugares da tabela.

"É uma equipa que tem de começar a ganhar mais jogos, para evitar um buraco entre as últimas duas equipas e as outras. Vão tentar vencer a todo o custo. Também queremos chegar aos 17 pontos. Temos de os respeitar, é uma equipa bem orientada, com alguns problemas defensivos por lesões, mas que cria sempre probemas", adiciona.

Mudanças à vista e titularidade anunciada de Jesé

Silas admite alterações no onze inicial nas próximas partidas, devido à elevada quantidade de jogos a realizar nas próximas semanas: "São muitos jogos seguidos e temos já de pensar no Tondela, na viagem para jogar contra o Rosenborg. Obriga-nos a ajustes, é provável que existam alguams mudanças a pensar nisso e na resposta física dos jogadores".

Ainda assim, há já uma certeza no onze inicial. Jesé Rodríguez convenceu Silas contra o Vitória de Guimarães e voltará a ser titular.

"Tem vindo a treinar muito bem e está a ficar com uma condição física importante. Tem muito potencial, não é qualquer um que joga no Real Madrid, Paris Saint-Germain e no Bétis do ano passado. Está a adaptar-se e o golo foi fruto do trabalho dele. Vai continuar a ser opção porque esteve a um bom nível. Ainda não consegue estar nesse nível durante 90 min, mas a subir dos 70, 75 minutos vai conseguindo. Pode ser muito importante para nós", remata.

O Paços de Ferreira recebe o Sporting na quinta-feira, às 19h45, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.