"O grande perigo são os extremos na Igreja"

E essa parte foi significativa, desde as orações, as celebrações, mostrar esse rosto amazónico que tem as suas tradições, os seus ritos, a sua maneira de celebrar dentro da fé católica, que nos ajuda de verdade a viver intensamente a nossa fé. Um rosto amazónico que é importante que reconheçamos.

Uma coisa que eu destaco do Sínodo é que não foi feito só dentro, do lado de fora decorreu o grande evento "Amazónia - Casa Comum', onde se ouviram as vozes da Amazónia, aquilo que se estava a discutir dentro do encontro também estava a apresentado na parte de fora pelos indígenas, povos amazónicos, para ajudar a Igreja a compreender que este é um caminho que vamos fazendo juntos.

Houve. Para se elaborar o Instrumento de Trabalho foram realizados mais de 280 eventos na Pan-Amazónia, nos nove países amazónicos, e em outros lugares. Portanto, o Sínodo cumpriu as expetativas nesse sentido, porque os representantes que foram ao Vaticano já estavam a par de toda a temática, e foram ajudados pela participação de muitos povos, muitos indígenas que estiveram presentes na sala sinodal. Isso, juntamente com as muitas mulheres que estiveram presentes, muitos líderes, muitos professores universitários, todos ajudaram nesta reflexão.

No último mês esteve no Vaticano assegurar a cobertura jornalística do Sínodo. É dessa experiência que veio falar a Lisboa, até 2 de novembro, numa série de conferências (as próximas este dia 30, às 21h30, na paróquia do Parque das Nações, em Lisboa, e dia 31, às 21h, no Centro Missionário Allamano, em Águas Santas, Maia), num encontro com estudantes dia 31 no Colégio Pedro Arrupe, em Lisboa, e também nesta entrevista à Renascença.

Júlio Caldeira, de 39 anos, é missionário da Consolata. Natural de Paraíba do Sul, no Estado brasileiro do Rio de Janeiro, passou os últimos nove anos entre a Colômbia, o Perú e o Equador, país onde trabalhou com os povos indígenas em Sucumbios. Atualmente vive em Bogotá. Dirige a revista ‘Dimensión Misionera’, e faz parte da equipa de comunicação da REPAM, Rede Eclesial Pan-Amazónica.

As mudanças propostas pelo Sínodo não vão ser imediatas, muitas delas...

Não.

E algumas até ficaram um bocadinho aquém do que previa o Instrumento de trabalho.

É verdade.

A ordenação de homens casados e a abertura do diaconado às mulheres foram os temas mais mediatizados, mas são na sua opinião os mais importantes?

É importante reconhecer que o que foi proposto no Sínodo já são vivências próprias da Igreja na Amazónia. A Amazónia é 80 vezes maior que o território de Portugal, é uma imensidão, as distâncias são enormes, são dias de viagem para chegar a alguns lugares. Tem de se compreender o contexto para falar dessas propostas, para perceber os ministérios que são necessários para a vida da Igreja na Amazónia e algumas práticas que a Igreja católica já lá tem.

Quando se fala de homens casados – e o documento fala em 'homens idóneos’ que possam ser ordenados sacerdotes e reconhecidos na comunidade, que já tenham vivido um diaconado permanente e fecundo -, são práticas que já existem. Por outro lado é importante reconhecer a participação da mulher, porque muitas das comunidades já são levadas adiante pelas mulheres. Então, o que se pede agora é que que se reconheça ministerialmente essa força que a mulher tem na Amazónia, e imagino que noutros locais. Por isso o documento pede que se retome o estudo que já se vem fazendo desde 2016 sobre o diaconado feminino.

O Papa já decidiu que vai reabrir a Comissão sobre o diaconado feminino.

É um avanço. Porque é necessário que a Igreja dê esse passo mais. Não só pela questão da igualdade de género, mas porque deve reconhecer o papel forte que a mulher tem na sociedade, e na Igreja esse papel deve ser reconhecido também diante das demais organizações.

O Papa quer uma Igreja mais sinodal, que caminhemos juntos, discutamos juntos, sejam os leigos, os sacerdotes, os bispos, e até pessoas de fora. E neste Sínodo também estiveram representantes de outras confissões religiosas, alguns povos indígenas que nem católicos são, mas que nos ajudam com a sua visão a pensar a nossa presença de Igreja.

Houve propostas concretas para o futuro da vida da Igreja, e outras relacionadas com o ambiente e o respeito pela natureza. Pela experiência que tem no terreno, na Amazónia, acredita que haverá mudanças?

A Amazónia tem um terço dos bosques primários do mundo, e 20% da água doce do planeta que não está congelada. E os povos indígenas na sua história são mestres que nos ensinam como conviver em harmonia com a natureza. Então, a gente acredita que as propostas que saíram do Sínodo irão ajudar a pensar a ‘ecologia integral’ - o conceito que o Papa Francisco lançou na 'Laudato Si' - , que de certa maneira já vai sendo vivida pela Igreja há muitos anos, com uma preocupação não só pelo meio ambiente, mas pelas pessoas que vivem nesse ambiente.

Na Igreja há sensibilidade para estas questões. Mas, estas conclusões do Sínodo também podem ajudar a sensibilizar os políticos, os empresários, quem influencia a vida das pessoas com as suas decisões?

A ideia é justamente essa. E participaram no Sínodo cidadãos de países que também estão a pensar a sua relação com toda a Amazónia. Nós costumamos dizer que uma selva sem a outra não tem solução, ou seja, não é só pensar na Amazónia lá, é preciso pensar que as decisões que outros países tomam, na Europa, na América do Norte, e em outros lugares, afetam a situação lá, e têm de se fazer acordos para ajudar a preservar aquele que é chamado o 'pulmão do mundo'.

O Sínodo propôs criar um ‘fundo internacional' que ajude a manter essa estrutura. Mas a mudança começa por cada um.