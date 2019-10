“Emoções” à solta na tela da vida de um padre alentejano

Chama-se “Emoções”, e é a nova exposição de Manuel José Marques, o sacerdote alentejano que volta a emprestar a sua vida à tela, dois anos depois de ter tido um reencontro com a pintura.

Foi em 2017 que apresentou “Reencontro e Silêncio”, em Monsaraz, na Igreja de Santiago – Galeria de Arte, o mesmo espaço onde agora regressa para expor cerca de duas dezenas de obras em acrílico sobre tela e madeira, em que o autor expressa “a influência do Alentejo na imensidão da paisagem, no azul do céu e no amarelo do sol espelhado nos campos.”

“Emoções” é inaugurada na tarde desta quinta-feira, dia 31. “Pretendo que a mostra seja a tradução das inquietações, alegrias, medos, espantos, maravilhamentos, confiança, afeto, tristeza, solidão, dor”, refere o pároco de Reguengos de Monsaraz.

“No fundo”, indica, trata-se de “experimentar a vida nas suas diversas manifestações saboreando cada realidade até ao mais profundo” e onde “tudo isso acontece, ou pode acontecer, perante a cor, a luz, as formas, as imagens, os rostos.”

Para Manuel José Marques, “mais do que impressionar pelas suas emoções”, o artista “pretende que cada um experimente as suas próprias emoções”, tal como assinala o titulo da exposição.

Sentir a vida, é, por assim dizer, o desafio proposto a cada visitante, para que “se sinta a viver na contemplação das harmonias e desarmonias representadas”, acrescenta o sacerdote.

Manuel José Marques iniciou-se na pintura, com a técnica do desenho a lápis, depois interessou-se pelo desenho a pastel e, recentemente, aprofundou o campo da pintura a óleo, a acrílico e na composição com diversos materiais, como tecidos, areias e colas.

“Emoções” é a sua segunda exposição em Monsaraz, mas a paixão pela expressão artística, tem andado de mãos dadas com o padre pintor. A sua primeira exposição, “Momentos”, data de janeiro de 1996.

Manuel José Marques nasceu em Montemor-o-Novo, em 1959. Frequentou os Seminários de S. José, em Vila Viçosa, e Nossa Senhora da Purificação, em Évora. Foi aluno do Instituto Superior de Teologia de Évora até 1984, ano em que foi ordenado sacerdote.

Entre 1990 e 1992 licenciou-se em Teologia Dogmática na Universidade Pontifícia de Salamanca. Atualmente é pároco da Unidade Pastoral de Reguengos de Monsaraz, professor do Instituto Superior de Teologia, e diretor do jornal Palavra, de Reguengos de Monsaraz.

A exposição “Emoções” é inaugurada esta quinta-feira (dia 31), pelas 18h, e incorpora o ciclo de exposições Monsaraz Museu Aberto, organizado pelo Município de Reguengos de Monsaraz. A mostra vai ficar patente ao público até dia 12 de janeiro de 2020.