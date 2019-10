Vitória contra o Famalicão "perde valor se o FC Porto não vencer o Marítimo"

A vitória do FC Porto sobre o Famalicão de nada valerá se os dragões não conseguirem passar, esta quarta-feira, nos Barreiros, contra o Marítimo. A opinião é de Cândido Costa, antigo jogador do FC Porto e atual comentador desportivo, em declarações a Bola Branca.

"Qualquer resultado positivo diante do FC Porto é uma perspetiva ótima para os jogadores. Da parte do FC Porto, a exibição frente ao Famalicão de nada valerá se não conseguirem vencer o Marítimo", começa por dizer.

Cândido reconhece que o Marítimo não passa por uma boa fase, apesar da valia do plantel e do treinador: "Não são tempos fáceis para o Marítimo, apesar de terem muita qualidade disponível e do Nuno Manta Santos ser bom treinador. Mesmo com este quadro competitivo, desconfio e acho que a equipa do FC Porto desconfia também do que vai enfrentar. O Marítimo vai querer procurar neste jogo uma janela de oportunidade para se catapultar para uma dimensão mais condizente com o seu perfil no campeonato".

Plantel "mais equilibrado" permite maior rotação

Com as alterações operadas por Sérgio Conceição na partida com o Famalicão, com as saídas de Alex Telles, Zé Luís e Marega, Cândido acredita que aumentou a competitividade de um plantel que considera ser mais equilibrado que o da época passada.

"Penso que o FC Porto tem um plantel mais equilibrado do que aquele que tinha na época anterior. Os reforços acrescentaram competitividade e cabe ao treinador gerir tudo isto. Num clube grande, é complicado fazer escolhas e uma delas passa por escolher o melhor onze, visto que a qualidade é muita e todos querem jogar", acrescenta.

Já quanto à luta entre Porto e Benfica pelo primeiro lugar, Cândido Costa não se deixa influenciar pela recente vitoria dos dragões sobre o Famalicão.



"A exibição do FC Porto [frente ao Famalicão] não perpetua a história. Ganhou conotação e destaque por ter sido a melhor da época, mas, olhando para os quatro cantos da fotografia, a época já tem alguns jogos e a análise tem de ser geral. Comparando com o Benfica, ambas as equipas estão à procura do seu melhor, à procura da sustentabilidade do seu jogo, para conseguirem ser mais constantes no processo de tornar os adversários mais sôfregos no capítulo defensivo, com vista a terem uma maior expressão ofensiva".

O Marítimo recebe o FC Porto esta quarta-feira, às 18h45, no Estádio dos Barreiros, jogo que terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.