Sérgio Oliveira lesiona-se ao serviço da equipa B

Sérgio Oliveira saiu lesionado da partida entre a equipa B do FC Porto e o Académico de Viseu, no Estádio do Fontelo.

O médio foi cedido à equipa B dos dragões, depois de ficar fora dos convocados de Sérgio Conceição para a deslocação ao terreno do Marítimo. Aos 24 minutos, o internacional português foi substituído por Fábio Vieira, saiu pelo próprio pé, mas recebeu logo assistência da equipa médica.

Sérgio Oliveira sofreu uma entorse no tornozelo direito a 13 de agosto, na segunda mão do "play-off" da Liga dos Campeões. O médio recuperou recentemente e foi utilizado frente ao Coimbrões, nos últimos instantes da partida.

Desde então, não voltou a figurar nos convocados de Conceição para os jogos com Rangers e Famalicão e foi cedido à equipa B para ganhar ritmo.