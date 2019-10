​Salário mínimo. PAN critica falta de ambição do Governo e promete “lutar pelos 800 euros”

O deputado do partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN), André Silva, criticou esta quarta-feira o Governo por ser “pouco ambicioso” no que diz respeito ao salário mínimo.



“750 euros é pouco ambicioso. Vamos lutar pelos 800 euros”, disse André Silva, durante a sua intervenção no debate sobre o programa de Governo.

André Silva começou por reconhecer um esforço de aproximação do PS ao PAN, referindo, por exemplo, a antecipação do encerramento das centrais de Sines e do Pego. O deputado do PAN saudou ainda a redução dos preços dos passes para os transportes públicos, mas questionou a necessidade de investimento do setor.

“A situação dos transportes públicos coloca em causa tudo o que de bom se atingiu com a medida”, afirmou o deputado, questionando Costa sobre prazos para estarem no terreno os investimentos feitos nos transportes públicos.

Na resposta, Costa esclareceu que "o encerramento das centrais era uma opção que constava já do programa eleitoral e podemos concretizar a antecipação das datas, garantindo as condições de segurança energética".

Já sobre o salário mínimo, o primeiro-ministro reafirmou o empenho em aumentar a remuneração mínima, admitindo que "seria mais um recorde" chegar aos 800 euros propostos pelo PAN, em vez dos 750 euros fixados pelo Governo.