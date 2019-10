Rio diz que "Governo custa mais e é pior" e quer saber se "Centeno é ministro a prazo"

O líder do PSD Rui Rio acusa o Governo de António Costa de ser o maior e mais caro de sempre da história de Portugal. O presidente do PSD, agora de regresso ao Parlamento depois de 18 anos de ausência como deputado, começou a sua intervenção no debate do programa do Governo, no Parlamento, por sublinhar a dimensão do elenco governativo.

"O seu Governo custa mais dinheiro e é pior", afirmou, estimando que o executivo custa cerca de 50 milhões de euros.



Rio recuperou ainda o facto do primeiro-ministro ter elencado a existência, no âmbito do Governo, de roteiros para várias matérias para ironizar. "Tem tantos roteiros, se calhar também precisa de um roteiro para a gestão do Governo".

O líder do PSD insistiu na questão da dimensão do Governo gracejando ainda sobre a eventual necessidade de obras no Parlamento: "Se era preciso um carpinteiro para resolver o problema do lugar do deputado André Ventura, também seria preciso um carpinteiro para alargar a bancada do Governo".

Depois, Rio virou-se para o ministro Mário Centeno, notando que o ministro das Finanças desceu na hieraquia do Executivo, desafiando Costa a esclarecer se "Mário Centeno não vai sair durante o próximo ano".

Na resposta, António Costa não esclareceu sobre a permanência de Centeno e recorreu à ironia: "Percebo melhor porque é que disse que este é um lugar que não lhe agrada, porque ficou muito manifesto na ordem de prioridades das suas preocupações que está aqui a fazer um estágio para vir a ser comentador televisivo".