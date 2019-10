Opinião de Pedro Braz Teixeira. Falta de foco no crescimento e na convergência

Na perspectiva do crescimento económico e da convergência (e falta dela), o mais grave da economia portuguesa e das contas públicas, o programa de Governo é escasso. Ele aparece (parcialmente) no 4.º desafio estratégico, “construir uma sociedade digital” e também, de novo parcialmente, no capítulo da “Boa governação”.

O primeiro-ministro que mais cortou no investimento público vem dizer que este “continuará a ser uma alavanca fundamental do aumento da produtividade da economia portuguesa” (p. 10), o que só pode causar preocupação.

O Governo diz que quer “uma economia e uma sociedade assentes no conhecimento, em que o crescimento da produtividade assenta na inovação e na qualificação das pessoas” (p. 155), mas depois impede as melhores universidades de receber tantos alunos quanto gostariam e não reforma o IEFP, onde se gastam imensos recursos em formações inúteis, que só servem para retirar desempregados das estatísticas.

Fala-se no crescimento da produtividade, sem reconhecer que ela só cresceu 1,1% nos últimos quatro anos, menos do que costuma crescer num só ano nos antigos países de Leste.

Na Modernização Administrativa, uma das secções intitula-se “Simplificar ainda mais a atividade administrativa” (p. 170), o que é todo um programa sobre a falta de consciência do estado em que se encontra a nossa administração pública. Aliás, este é apenas mais um exemplo do estilo que percorre todo o documento: vivemos num mundo cor-de-rosa, onde apenas falta limar algumas arestas.

Em resumo, o Governo parece genuinamente convencido de que a anterior legislatura correu bem em termos económicos e que não há nada de essencial a mudar e isso é a pior notícia de todas. É esta complacência que explica a estagnação do país dos últimos 25 anos.

* Pedro Braz Teixeira é o diretor executivo da Nova Finance Center da Nova School of Business and Economics e diretor do gabinete de estudos do Fórum para a Competitividade