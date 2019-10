Opinião de Miguel Alves. Mateus 25: 14-30

Bem sei que é mais interessante salientar do Programa do Governo medidas giras (embora importantes, com diferentes nuances) como a criação da Plataforma Única de Pedreiras, o fim das palhinhas e cotonetes até ao final de 2020 ou o incremento da idade mínima para se poder assistir a touradas. Mas não é disso que devemos tratar ao olhar para os próximos anos. Nem disso, nem de saber o que pensa o Primeiro-ministro sobre a possibilidade de se aguentar quatro anos no poder ou o que acha o Parlamento sobre a necessidade de abrir uma porta nos fundos da democracia para receber o Chega. Do que precisa este país é de terreno fértil e condições para fazer render os seus talentos. Por isso, os desafios estratégicos que o novo executivo elencou para os próximos quatro anos são os acertados. Enfrentar as alterações climáticas, encarar o inverno demográfico, promover o combate às desigualdades e apostar na criatividade que cria riqueza é um bom roteiro de governação.

Em modo messiânico, Marcelo professou a sua fé no Governo sem deixar passar a crítica subliminar que a escritura de João Evangelista dá conta do primeiro milagre atribuído a Jesus. Não creio que o país precise de um milagre. Eu escolheria antes as palavras de Mateus que nos fez chegar a parábola dos talentos. Nela, um senhor atribui talentos a três dos seus servos, “a cada qual de acordo com a própria capacidade”. Dois deles multiplicam a dádiva recebida, o terceiro esconde o talento que lhe foi concedido e é corrido para a escuridão onde há “choro e ranger de dentes”. A simbologia é clara e aponta para a necessidade de fazer render os talentos que temos colocando-os ao serviço de um bem maior. É disto que Portugal precisa.

No discurso de tomada de posse do XXII Governo Constitucional, o Presidente da República serviu-se da passagem bíblica das Bodas de Caná para dar conta da sua esperança relativamente à qualidade do segundo vinho servido no banquete da próxima legislatura. Todos compreendemos a mensagem que Marcelo Rebelo de Sousa quis passar com a parábola da parábola: o segundo mandato de António Costa deverá ser melhor que o primeiro.

Nem tudo são rosas, no entanto. Os talentos do país vivem e trabalham por todo o território. Os nossos talentos precisam mais de pequenas decisões adequadas à sua circunstância do que de grandes diretivas emanadas de uma centralidade dourada. Nesta perspetiva de boa governação, só posso esperar que algumas medidas do Programa de Governo não sejam cumpridas. E explico-me. Nada contra a descentralização de competências nas autarquias, tudo a favor se soubermos melhorar o processo em curso. Nada contra a criação de projetos-piloto de gestão descentralizada nas áreas da educação, saúde, desenvolvimento social ou outras, tudo a favor se a ideia for fazer melhor com os mesmos recursos. Mas tudo contra a eleição das direções executivas das cinco Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, tudo contra a eleição direta das Assembleias Metropolitanas, já nas próximas eleições autárquicas de 2021. E explico-me outra vez: estas medidas, aparentemente mais democráticas, serão o estertor da reforma administrativa que o país precisa para fazer render, ainda mais, os seus talentos. Essa reforma em risco chama-se Regionalização.

Entendo que António Costa está muito próximo de se tornar o político mais importante de Portugal do primeiro quarto do século XXI. Sei bem que temos António Guterres na ONU e que tivemos Durão Barroso na Comissão Europeia. Mas Costa foi Ministro de cinco Governos Constitucionais, foi Vice-Presidente do Parlamento Europeu, foi Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e é o Primeiro Ministro que rompeu com o histórico cordão sanitário que impedia os partidos de esquerda de ser solução de governação. Faltar-lhe-á um poucochinho para ser o estadista-proa desta geração pós 25 de Abril e isso passará pelo reconhecimento público da capacidade de reformar e transformar profundamente o país. Na reforma da administração do Estado e na criação de regiões administrativas, está a chave para a potenciação dos talentos do nosso Primeiro Ministro e, por conseguinte, de Portugal. Que assim seja.

* Miguel Alves é dirigente nacional do PS e presidente do Conselho Regional do Norte