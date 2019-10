Legislatura não devia começar com contas de como derrubar o Governo, critica Bloco

O Bloco de Esquerda (BE) considerou esta quarta-feira que uma legislatura para quatro anos não devia começar com as contas de "como o Governo pode ser derrubado", defendendo que o tom de ameaça e desafio é um caminho errado para quem deseja estabilidade.

"Hoje, ao debatermos um programa do Governo do PS, escolhido, decidido e apresentado apenas e só pelo PS, nós percebemos neste debate que, onde antes havia promessas de cooperação com o Parlamento, hoje parece existir um tom de desafio, um tom de ameaça. Não é um bom caminho se se deseja mesmo a estabilidade para quatro anos", lamentou o líder parlamentar do BE, Pedro Filipe Soares, na discussão do programa do Governo que decorre no Parlamento.

Na perspetiva do líder parlamentar bloquista, "um projeto para quatro anos não se devia começar com uma vinda ao Parlamento mostrando que já se fez as contas como o Governo pode ser derrubado".

"Deveria era mostrar que estavam disponíveis para fazer as escolhas certas para que essas contas nunca fossem feitas", defendeu.